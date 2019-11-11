Российский историк Олег Соколов сотрудничал с французскими ультраправыми

Большинство сегодняшних парижских изданий подробно пишут о драме, разыгравшейся в Петербурге, и напоминают, что Соколов был членом научного совета Института социальных, экономических и политических наук (ISSEP), — учебного заведения, основанного националистами.

«Из сообщений прессы мы с ужасом узнали о чудовищном преступлении, в котором сознался Олег Соколов…Мы немедленно лишаем его звания члена научного совета и выражаем свои соболезнования и поддержку семье жертвы». Этот пресс-релиз, посвященный питерскому историку, был вынужден выпустить французский Институт социальных, экономических и политических наук. На сайте учебного заведения фамилия Соколова также была удалена из списка членов научного совета. Институт, о котором идет речь, был основан два года назад в Лионе племянницей Марин Лё Пен Марион Марешаль. Поссорившись тогда с тетушкой, она вышла из французского Национального фронта, оставила кресло депутата, поменяла фамилию с Марешаль-Лё Пен на просто Марешаль, и основала ВУЗ для подготовки кадровых политиков, в той или иной степени разделяющих взгляды правых националистов. Из-за сотрудничества со спикерами крайних взглядов это учебное заведение неоднократно оказывалось в центре критики различных СМИ, принадлежащих к французскому политическому мейнстриму. Впрочем, Олег Соколов во французском академическом мире и без того был фигурой известной, считался видным специалистом по истории наполеоновского времени, читал лекции в университетах, в том числе в парижской Сорбонне.

В 2003 году Олег Соколов был награжден орденом Почетного легиона, высшей наградой Французской республики.