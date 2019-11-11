Резиденция президента Казахстана и правительственные здания этой ночью остались без света

К отключению электроэнергии значительной части столицы привела авария на подстанции. Обесточенными оказались, в том числе, здания парламента и Верховный суд. Глава государства Касым-Жомарт Токаев потребовал провести тщательное расследование и найти виновных, а также принять меры, чтобы избежать повторения этой ситуации в будущем.