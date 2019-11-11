В Берлине саперы готовятся обезвредить бомбу времен Второй мировой войны

Двухсотпятидесятикилограммовый снаряд был найден на прошлой неделе на востоке города во время строительных работ.

Как сообщает Интерфакс, место находки оцеплено. На время работ по обезвреживанию жильцы покинули дома. В Германии до сих пор находят тысячи неразорвавшихся снарядов, оставшихся после войны. По приблизительным подсчетам, всего за это время на территорию страны союзная авиация сбросила почти полтора миллиона бомб.