Интернет издание Znak.com со ссылкой на представителя защиты медика пишет, что соответствующее постановление подписали ещё в начале месяца.
Речь идёт о деле Олега Баскакова, единственного врача-гинеколога районной больницы города Новая Ляля. Чтобы помочь пожилой пациентке, он распорядился применить сильные обезболивающие препараты, которые принадлежали не медицинскому учреждению, а лично ему. Они остались после смерти его матери. На врача завели дело.
Полиция прекратила дело против уральского врача, обвиняемого в наркосбыте
Интернет издание Znak.com со ссылкой на представителя защиты медика пишет, что соответствующее постановление подписали ещё в начале месяца.