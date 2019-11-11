Режим ЧС введен в городе Бийск на Алтае из-за скопившегося на улицах мусора

Причиной стал спор между руководством местной свалки и оператора по вывозу мусора.

Избавиться от мусора Бийск не может с начала лета. Город вновь зарастает свалками. В управляющих компаниях говорят, что мусоровозы забирают только две трети отходов. Оставшаяся часть оседает возле городских контейнерных площадок.

О введении режима чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятной экологической обстановки на утренней планерке в администрации заявила эаммэра Ирина Ломоносова. Чиновник возложила ответственность на регионального оператора. Компания спорит с полигоном твердых бытовых отходов из-за параметров контракта.

Камнем преткновения стал коэффициент сжатия мусора. Каждая фирма по-своему оценивает стоимость услуг по захоронению мусора, передает портал «Бийский рабочий».

До следующей недели ситуация вряд ли изменится. 19 ноября местный суд проведет очередное заседание по спору между компаниями. Задолженность оператора составляет не менее 7 миллионов рублей.

Трехлетний контракт на вывоз отходов оценивался более чем в один миллиард рублей, напоминают местные издания.