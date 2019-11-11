Владимир Путин на совещании с правительством потребовал следить за правильным использованием закона об амнистии капитала. Президент напомнил, что использовать соответствующие декларации в качестве основания для уголовного преследования абсолютно запрещено. Тем не менее, отметил глава государства, такие факты имели место. Он не упомянул никаких имён. Однако, речь, очевидно, шла о совладельце компании «Усть-Луга» Валерии Израйлите. Он подавал декларацию об амнистии капитала, которую позже ФСБ использовало, как доказательство по делу о легализации средств и особо крупном мошенничестве.