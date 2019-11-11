Зенит упрочил лидерство в чемпионате России по футболу после 16 тура первенства

Зенит хоть и не без проблем, но справился с Арсеналом, переиграв тульский клуб, благодаря голу Сердара Азмуна 1-0. Преследователи очки потеряли. Локомотив и Краснодар играли между собой и матч был не только интересным, но и весьма жестким. Польский хавбек Локо Гжегош Крыховяк получил сотрясение мозга в столкновении с Ари, кстати, именно Крыховяк и забил первый гол в этом матче, оказавшись первым на добивании после штрафного Алексея Миранчука, что же до Ари, то через несколько минут после этого он отдал голевой пас на Маркуса Берга. Ничья 1-1. ЦСКА сохранил позиции в группе лидеров после победы над Сочи 3-2. Впервые с сентября отличился Федор Чалов, который и принес армейцам победу. Оренбург и Уфа голов не забили 0-0. Зенит опережает Локомотив на пять очков. На шесть отстают Ростов, ЦСКА и Краснодар.

В чемпионате России наступает перерыв, во время которого сборная страны закончит отборочный турнир Чемпионата Европы матчами против Бельгии и Сан-Марино.