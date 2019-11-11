На северо-востоке столицы женщина с двумя малышами выпала из окна девятого этажа

В результате, как сообщает сайт Следственного комитета, она и один из детей погибли. Другой ребёнок выжил, но находится в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают экстренные службы и полиция. Уточняются обстоятельства происшествия. СК возбудило уголовное дело об убийстве. Сейчас допрашиваются очевидцы.
2019-11-11T10:03:00+03:00
2019-11-11T10:11:22+03:00
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10:03, 11 ноября 2019
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