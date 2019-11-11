На северо-востоке столицы женщина с двумя малышами выпала из окна девятого этажа

В результате, как сообщает сайт Следственного комитета, она и один из детей погибли. Другой ребёнок выжил, но находится в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают экстренные службы и полиция. Уточняются обстоятельства происшествия. СК возбудило уголовное дело об убийстве. Сейчас допрашиваются очевидцы.