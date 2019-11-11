Адвокаты историка Олега Соколова намерены доказать, что во время убийства он находился в состоянии аффекта

Адвокаты историка Олега Соколова, по некоторым данным, намерены доказать, что во время убийства он находился в состоянии аффекта. Ранее доцент признался в том, что застрелил свою сожительницу.

Защита доцента СПбГУ сейчас изучает образ жизни убитой. Они пытаются найти доказательства того, что двадцатичетырехлетняя Елена Ещенко специально изводила Олега Соколова ревностью, — сообщает интернет-портал «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники, близкие к адвокатской конторе. Если следователи поверят в то, что историк по вине сожительницы действительно испытывал серьезные душевные волнения, то, возможно, дело переквалифицируют на «убийство в состоянии аффекта». А по этой статье, пишет издание, Соколов не может получить более трех лет колонии. Юристы рассчитывают на одно из постановлений Верховного суда, где ревность указана как один из психотравмирующих факторов.

На допросе Соколов признался, что застрелил Ещенко из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры. По данным агентства «Интерфакс», это произошло на прошлой неделе, в ночь пятницы на субботу.

Доцента СПбГУ задержали, когда он пытался утопить части тела убитой девушки в реке посреди города, но сам упал в воду.

С момента задержания Олега Соколова из-за переохлаждения держали в больнице. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения.