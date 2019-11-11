Объявивший об отставке президент Боливии пожаловался на попытки его ареста

По словам Эво Моралеса, группа неизвестных напала на его дом. Вслед за лидером страны о сложении полномочий объявило практически всё высшее руководство страны. Это произошло на фоне протестов, вызванных результатами президентских выборов.

Уход Моралеса с должности – победа всего народа. Об этом говорят жители страны, празднующие на улицах его отставку.

Моралес занимал свой пост почти 14 лет. Теперь власть перешла ко второму заместителю председателя парламента Жанин Аньес. Она уже пообещала определить дату новых президентских и парламентских выборов.