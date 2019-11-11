Жители Сибири и Дальнего Востока жалуются на проблемы с интернетом

На медленную скорость соединения обратили внимание в Иркутске, Новосибирске, Хабаровске и других крупных городах. Об этом пишут пользователи соцсетей и на специализированном портале «Даундетектор». В техподдержке Ростелекома пообещали исправить проблемы в течение 12 часов. Сбои там объяснили повреждением магистрального кабеля в Сибири. Сообщение пресс-службы сотового оператора приводит сайт TJournal.