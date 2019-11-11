Минфин подготовил поправки об отмене уголовного наказания за валютные нарушения

Речь идёт о статьях Кодекса о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентом с использованием подложных документов. Об этом сообщает газета «Ведомости». В пояснительной записке говорится, что нарушения, предусмотренные этими статьями, являются способами совершения других преступлений, в первую очередь, отмывания преступных доходов. Как рассказал «Ведомостям» зам.министра финансов Алексей Моисеев, правительство законопроект пока не обсуждало. Ранее премьер-министр говорил о необходимости модернизировать валютное законодательство.
2019-11-11T09:31:00+03:00
2019-11-11T09:33:29+03:00
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09:31, 11 ноября 2019
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