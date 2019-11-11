Минфин подготовил поправки об отмене уголовного наказания за валютные нарушения

Речь идёт о статьях Кодекса о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентом с использованием подложных документов. Об этом сообщает газета «Ведомости». В пояснительной записке говорится, что нарушения, предусмотренные этими статьями, являются способами совершения других преступлений, в первую очередь, отмывания преступных доходов. Как рассказал «Ведомостям» зам.министра финансов Алексей Моисеев, правительство законопроект пока не обсуждало. Ранее премьер-министр говорил о необходимости модернизировать валютное законодательство.