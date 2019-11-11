На Украине погиб адвокат подозреваемого по делу Вороненкова

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию, это случилось во время конфликта на охоте. Юрист Святослав Пархоменко получил смертельную огнестрельную травму. В прошлом месяце в Харькове в перестрелке погиб свидетель по делу Владимир Борох.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили в центре Киева в марте 2017 года. Следствие установило заказчика и исполнителей преступления. В России Вороненкова заочно обвиняли в организации крупного мошенничества и фальсификациях в связи с рейдерским захватом здания в Москве.