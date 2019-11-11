Сегодня свой первый матч на итоговом теннисном турнире года в Лондоне сыграет российский теннисист Даниил Медведев

Год для Медведева сложился блестяще. Победы на турнире серии Мастерс, первый финал Большого шлема, однако в Париже неделю назад он сыграл неважно, уступив во втором круге. Вопрос каким он приедет в соседний Лондон. Первый соперник Даниила — грек Стефанос Циципас, которого он уже обыгрывал в этом году. Отношения с греком у него не сложились. В самом первом матче Стефанос грязно обозвал Медведева, так что у россиянина будет и еще один повод расквитаться с соперником. Кроме того придется играть Александром Зверевым, который представляет Германию и Рафаэлем Надалем – соперником по финалу Открытого Чемпионата США. В августе победить его не удалось.

Даниил — первый россиянин с 2009 года, который отобрался на итоговый турнир. 10 лет назад победителем в Лондоне стал Николай Давыденко.