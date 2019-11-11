Басманный суд сегодня продолжит рассмотрение жалобы журналиста Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета

Спецкор «Медузы» считает, что ведомство не расследует дело, связанное с действиями полицейских в отношении него.

Голунов и его адвокат Сергей Бадамшин, по их словам, пытаются понять, почему не привлечены к уголовной ответственности лица, совершившие, по их мнению, преступление. Они истребовали материалы проверки задерживавших журналиста полицейских. Однако оказалось, что документы находятся под грифом секретности. Этот статус, по словам Бадамшина, они обжаловать не собираются: речь, как отмечается, идет именно о подозрениях в бездействии СК. Голунов был задержан в июне этого года: его заподозрили в хранении и сбыте наркотиков. Сам журналист сказал тогда, что запрещенные вещества ему подбросили; также он сообщил об избиении со стороны полицейских. На фоне возникшей кампании общественной поддержки Голунова его сначала поместили под домашний арест, а затем отпустили из-за снятия всех обвинений. В результате были уволены глава столичного управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин, а также четверо сотрудников УВД по Западному административному округу. Среди них – начальник управления Андрей Пучков и проводивший операцию по задержанию Голунова Андрей Щиров.

Следственный комитет и МВД до сих пор не назвали подозреваемых в деле Голунова.