Полиция Боливии отрицает существование ордера на арест бывшего президента Моралеса, который вчера сложил полномочия

Полиция Боливии отрицает существование ордера на арест бывшего президента Эво Моралеса, который вчера сложил полномочия. Ранее о таком приказе рассказывал сам бывший глава государства.

Командующий национальной полицией Юрий Кальдерон объявил о том, что у него есть распоряжение об аресте нескольких человек по подозрению в нарушениях на выборах, но Эво Моралеса в этом списке нет.

Это заявление противоречит словам самого бывшего президента и нескольких чиновников. Накануне они утверждали, что у правоохранительных органов уже есть некий приказ о начале следственных действий в отношении руководства страны. Сам Моралес рассказал в Твиттере, что в его дом ворвалась группа агрессивно настроенных граждан и призвал лидеров оппозиции остановить насилие.

Глава государства добровольно сложил полномочия вчера. К этому привели национальные протесты, которые длились почти три недели. Собравшиеся были возмущены мастшабными нарушениями на президентских выборов. После объявления об уходе главы государства со своего поста, люди ликовали.

Вместе с президентом ушло почти все высшее руководство страны. Боливийские СМИ сообщают, что сейчас многие их них намерены покинуть страну, а двадцать чиновников скрываются в посольстве Мексики в Ла Пасе. В диппредставительстве также объявили, что готовы предоставить убежище и самому Эво Моралесу, если появится такая необходимость.

Сейчас полномочия главы государства исполняет второй заместитель председателя сената Жанин Аньес. Она должна определить дату президентских, и парламентских выборов.