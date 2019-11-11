В России в течение недели установят 5 памятников жертвам холокоста

Они появятся на местах массовых казней, которые нацисты проводили на территории страны во время оккупации. Об этом Интерфаксу рассказал пресс-секретарь Российского еврейского конгресса Михаил Савин. Большая часть монументов будет установлена на территории Ставропольского края. Кроме того, плиты с именами жертв откроют в Смоленской области.