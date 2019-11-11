Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета приговорили к 7 годам тюрьмы по делу о растрате

Сергея Иванца признали виновным в коррупции на сумму свыше 20 миллионов рублей. По версии обвинения, экс-глава вуза при реализации программы «Электронный университет» перечислил деньги IT компании за работы, которые не были выполнены. Адвокаты назвали приговор необоснованным и намерены его обжаловать.