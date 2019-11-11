В Санкт-Петербурге представители партии Яблоко подадут иск к законодательному собранию и губернатору

Жалоба связана с тем, что местные власти исключили из списка зелёных насаждений сад на Неве – там планируют строить судебный квартал. Руководитель фракции в питерском заксобрании Борис Вишневский сказал Эху, что решение о строительстве квартала в этом месте нарушает все нормы.

Вишневский уточнил, что иск подадут сегодня или завтра. Он добавил, что в партии Яблоко считают напрасной тратой денег перевод Верховного суда из Москвы в Петербург.