В Москве суд решит вопрос о заочном аресте журналиста Росбалта

Александр Шварёв обвиняется в клевете и вымогательстве. Сам фигурант находится в Латвии и объявлен в международный розыск.

Шварёв специализируется на криминальной тематике и журналистских расследованиях. Этой весной у него дома и в редакции Росбалта прошли обыски в рамках дела о клевете по заявлению бизнесмена Алишера Усманова. Претензии предпринимателя были связаны с одной из публикаций агентства.