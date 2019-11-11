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08:31, 11 ноября 2019

В Москве суд решит вопрос о заочном аресте журналиста Росбалта

Александр Шварёв обвиняется в клевете и вымогательстве. Сам фигурант находится в Латвии и объявлен в международный розыск.
Шварёв специализируется на криминальной тематике и журналистских расследованиях. Этой весной у него дома и в редакции Росбалта прошли обыски в рамках дела о клевете по заявлению бизнесмена Алишера Усманова. Претензии предпринимателя были связаны с одной из публикаций агентства.



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