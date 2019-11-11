Государство через несколько лет потеряет контроль над Ростелекомом

В правительстве согласовали окончательную схему сделки по объединению сотового оператора с компанией Теле-2. Предполагается, что нынешний совладелец Теле-2 Банк ВТБ выкупит дополнительную эмиссию Ростелекома на сумму свыше 50 миллиардов рублей. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник, знакомый с документами. В ближайшие 4 года государство будет владеть более чем половиной акции оператора, однако затем снизит долю до 43 процентов.
2019-11-11T08:31:00+03:00
2019-11-11T08:32:48+03:00
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08:31, 11 ноября 2019
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