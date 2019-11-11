Власти ряда латиноамериканских стран расценили отставку президента Боливии как госпереворот

Об этом, в частности, заявили в правительстве Никарагуа, Аргентины, Мексики, Венесуэлы и Кубы. Ранее в отставку на фоне массовых акций протеста подало все высшее руководство страны, включая лидера Эво Моралеса. Сейчас власть возложена на второго заместителя спикера верхней палаты парламента Жаннин Аньес, которая уже пообещала организовать новые выборы.

Беспорядки в Боливии начались после прошедшего голосования на пост главы государства. Действующий лидер Моралес победил соперника с минимальным отрывом, предусмотренным законом.