Высказывания главного тренера ЦСКА рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС

Виктор Гончаренко критиковал работу судьи на матче Премьер-лиги против клуба «Сочи». Накануне в перерыве встречи наставник «армейцев» высказал свои претензии главному арбитру Станиславу Васильеву. Сам матч закончился со счетом 3:2 в пользу столичной команды.