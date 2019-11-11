Высказывания главного тренера ЦСКА рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС

Виктор Гончаренко критиковал работу судьи на матче Премьер-лиги против клуба «Сочи». Накануне в перерыве встречи наставник «армейцев» высказал свои претензии главному арбитру Станиславу Васильеву. Сам матч закончился со счетом 3:2 в пользу столичной команды.
2019-11-11T05:03:00+03:00
2019-11-11T05:04:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2535153-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:03, 11 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…