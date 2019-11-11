Совет Евросоюза по иностранным делам в последний раз соберется сегодня под председательством Федерики Могерини

Уже в следующем месяце Жозеп Боррель сменит ее на посту главы дипломатии ЕС. На сегодняшней встрече в Брюсселе планируется обсудить военную операцию Турции на северо-востоке Сирии, проблему беженцев, положение в Афганистане, передает агентство «Интерфакс». Ожидается, что Совет примет ряд постановлений.