В Житомирской области застрелили адвоката одного из фигурантов дела об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова

Защитник Святослав Пархоменко убит во время охоты. Как пишет интернет-издание «Украинская правда», у него в лесу произошел конфликт с другим охотником. Ранее сам Пархоменко рассказывал об убийстве в Харькове одного из свидетелей по этому делу.

Денис Вороненков, который уехал из России из-за уголовного дела, был застрелен в марте 2017 года в Киеве. Стрелявший в него Павел Паршов был ранен охранником и позже скончался в больнице. Следствие считает, что заказчиком преступления был российский бывший гражданский муж супруги экс-депутата Марии Максаковой.