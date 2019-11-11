Во Владивостоке к 7 годам заключения приговорили бывшего ректора Дальневосточного университета Сергея Иванца

Его признали виновным в растрате. Другие фигуранты дела из числа бывшей администрации вуза получили от 2 лет условно до 4,5 лет колонии общего режима, передает агентство РИА Новости. По данным следствия, университет заключил контракт на создание информационно-технической системы на 647 миллионов рублей. Третий этап так и не был выполнен, но вуз тем не менее оплатил работы.