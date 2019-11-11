Адвокаты доцента СПбГУ Олега Соколова намерены добиваться, чтобы историку изменили статью обвинения

По сведениям интернет-издания «Фонтанка», они рассчитывают убедить следствие в том, что Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко в результате сильного душевного волнения, которое вызвано ревностью. По статье об убийстве в состоянии аффекта доценту может грозить не более трех лет колонии. Добиваться невменяемости и принудительного лечения в планы защиты не входит, пишет издание. Накануне на допросе Соколов, как рассказывает его защита. В убийстве 24-летней Ещенко признался. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения.