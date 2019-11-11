Объявивший об отставке президент Боливии Эво Моралес заверяет, что не покинет страну

На пресс-конференции в городе Чиморе он сказал, что не видит причин для бегства. Между тем министр здравоохранения республики Габриэла Монтаньо уверяет, что по ее сведениям. Полиция намерена задержать Моралеса. В свою очередь Мексика готова предоставить ему убежище. Моралес ушел на фоне массовых протестов оппозиции, несогласной с объявленными итогами президентских выборов. Он объявил о решении спустя несколько часов после того, как военные призвали его подать в отставку ради стабильности и прекращения внутриполитического кризиса. Вместе с президентом ушли другие представители высшего руководства страны.
2019-11-11T05:03:00+03:00
2019-11-11T04:53:34+03:00
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05:03, 11 ноября 2019
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