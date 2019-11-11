Владимир Познер поддержал коллегу по Первому каналу Максима Галкина в его мнении о цензуре

Как сказал Познер в интервью интернет-изданию Ura.Ru, цензура существует на всем российском телевидении. Когда речь идет о политике, нет ни одного канала, где можно говорить все, добавил он. Познер, к слову, оказался единственным из известных российских тележурналистов, кто высказался в поддержку Галкина. Ряд ведущих политических программ высказывания шоумена раскритиковали. На днях Максим Галкин во время концерта в Новосибирске негативно высказался о редакционной политике в подаче новостей на Первом канале, а также говорил о застое в политической жизни.
2019-11-11T04:03:00+03:00
2019-11-11T04:07:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 11 ноября 2019
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