Владимир Познер поддержал коллегу по Первому каналу Максима Галкина в его мнении о цензуре

Как сказал Познер в интервью интернет-изданию Ura.Ru, цензура существует на всем российском телевидении. Когда речь идет о политике, нет ни одного канала, где можно говорить все, добавил он. Познер, к слову, оказался единственным из известных российских тележурналистов, кто высказался в поддержку Галкина. Ряд ведущих политических программ высказывания шоумена раскритиковали. На днях Максим Галкин во время концерта в Новосибирске негативно высказался о редакционной политике в подаче новостей на Первом канале, а также говорил о застое в политической жизни.