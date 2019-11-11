В Кремле напомнили главам регионов, что они должны стремиться к позитивной динамике рейтинга президента

Об этом, по словам источников газеты «КоммерсантЪ», шла речь на семинаре для вице-губернаторов, который прошел в конце прошлой недели в Подмосковье. Ключевой темой там стали показатели доверия главе государства и губернаторам. Чиновникам также рассказали о росте популизма и снижения доверия политическому центру в ряде стран. Но, по словам собеседников издания, перенос глобального опыта в Россию на семинаре не обсуждался.
2019-11-11T04:03:00+03:00
2019-11-11T04:06:42+03:00
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04:03, 11 ноября 2019
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