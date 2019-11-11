В Кремле напомнили главам регионов, что они должны стремиться к позитивной динамике рейтинга президента

Об этом, по словам источников газеты «КоммерсантЪ», шла речь на семинаре для вице-губернаторов, который прошел в конце прошлой недели в Подмосковье. Ключевой темой там стали показатели доверия главе государства и губернаторам. Чиновникам также рассказали о росте популизма и снижения доверия политическому центру в ряде стран. Но, по словам собеседников издания, перенос глобального опыта в Россию на семинаре не обсуждался.