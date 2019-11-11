Историк Олег Соколов признался на допросе в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко

Как сказал его адвокат, доцент СПбГУ сейчас находится в изоляторе. Его самочувствие удовлетворительное. 63-летнего историка, кавалера французского ордена Почетного легиона задержали в субботу на набережной реки Мойки. В портфеле при нем обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Останки убитой нашли у него дома. По предварительным данным, между 24-летней Ещенко и Соколовым вспыхнул конфликт на почве ревности. Сегодня историку будут избирать меру пресечения в Октябрьском суде Петербурга. Следствие намерено просить об аресте.
2019-11-11T04:03:00+03:00
2019-11-11T04:05:31+03:00
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04:03, 11 ноября 2019
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