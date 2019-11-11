Премьер-министр Польши считает, что Евросоюз фактически финансирует российское оружие

Это происходит через вложения в газопровод «Северный поток-2», сказал Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times. Он раскритиковал страны ЕС за поддержку проекта. Моравецкий заметил, что Варшава приветствует диалог с мирной и демократической Россией, однако сейчас она «не мирная и агрессивная». Польша является одной из стран, которая выступает против строительства газопровода.
2019-11-11T04:03:00+03:00
2019-11-11T04:04:38+03:00
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04:03, 11 ноября 2019
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