Премьер-министр Польши считает, что Евросоюз фактически финансирует российское оружие

Это происходит через вложения в газопровод «Северный поток-2», сказал Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times. Он раскритиковал страны ЕС за поддержку проекта. Моравецкий заметил, что Варшава приветствует диалог с мирной и демократической Россией, однако сейчас она «не мирная и агрессивная». Польша является одной из стран, которая выступает против строительства газопровода.