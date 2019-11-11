Полиция Боливии задержала руководителей Высшего избирательного суда, который отвечает за подсчет голосов на выборах

Как пишет местная пресса, это произошло после публикации доклада наблюдателей о нарушениях на выборах. В прошлом месяце по итогам голосования победителем был объявлен действующий на тот момент президент Эво Моралес. Оппозиция с результатами не согласилась. В стране вспыхнули массовые акции протеста. Накануне военные предложили Моралесу уйти, президент спустя несколько часов объявил об отставке.
2019-11-11T04:03:00+03:00
2019-11-11T04:03:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 11 ноября 2019
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