Z Архив новостей новости
5 4 6 503
03:04, 11 ноября 2019

Пять памятников жертвам Холокоста за пять дней установят в России

Монументы появятся на местах массовых казней, которые нацисты проводили на территории нашей страны во время оккупации. Сегодня памятник откроют в селе Дивное Ставропольского края, передает агентство «Интерфакс». В сентябре 1942 года нацисты расстреляли здесь 660 человек. Также монументы будут установлены еще в нескольких населенных пунктах региона, а также в Смоленской области.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 ноября Поздравить…

5 286 6 6332 06.11
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 7 ноября Поздравить…

5 258 6 7046 07.11
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Советизация Америки идет полным ходом Теперь вот поощряется «стукачество», но все это напоминает и известную теорию сталинского времени об усилении вражеской активности по мере строительства социализма…

5 179 6 13722 07.11
Kсша, выборы, политика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы… Владимир Путин: Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы… «Это прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память…»

5 329 6 36456 05.11
8читать ;смотреть
Kобщество, русский язык, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Что же нас на самом деле объединяет? Не факт принадлежности к стране нас объединит, а идея, которая будет наполнять эту принадлежность к многонациональному российскому народу…

5 154 6 17381 04.11
Kобщество, политика, мнения
Голосование
Поддерживаете ли вы решение Евгения Розймана баллотироваться в Госдуму?
5 126 6 16933 04.11
Блоги

Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…

5 215 6 29915 08.11
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…

5 83 6 11912 08.11
Kобщество, экономика, история, власть, политика, рф, мнения
Блоги

+ Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете В эфире телеканала «Грозный» он сказал, что готов «убивать, сажать и пугать» до тех пор, пока в интернете не воцарятся гармония и взаимное уважение…

5 216 6 31271 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

Борис Акунин писатель

Если нечто хорошее создано кем-то ужасным, для вас это отравленный плод? У меня в 7 томе «Истории» используются данные из книги историка Олега Соколова. И возник спор: не убрать ли ссылку, а заодно и сами сведения, раз этот историк оказался таким монстром…

5 280 6 41149 10.11
Kобщество, мнения
Блоги

В защиту академической этики Члены комиссии большинством голосов (7 против 1) признали публикацию профессора Гусейнова «имеющей излишнюю эмоциональную окраску и подчас носящей оскорбительный характер», а также рекомендовали ему принести публичные извинения…

5 87 6 12867 09.11
Kобщество, события, мнения
Блоги

Решение комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике «Высказанные Г.Ч. Гусейновым суждения следует признать вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер»...

5 141 6 21339 08.11
Блоги

Алексей Мельников публицист

Впихнуть насильно Само по себе такое решение отлично говорит о состоянии дел с российскими программными продуктами на исходе 20-летнего правления Путина. Если их приходится впихивать потребителю насильно. «Рывок», «прорыв», провал…

5 42 6 6675 05.11
Kобщество, гаджеты, технологии, события
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ День народного единства: что мы отмечаем 4 ноября День народного единства: что мы отмечаем 4 ноября А может быть единство ярче проявилось не в военных действиях, а в гражданских? Земские соборы, игравшие огромную роль в Смутное время – может быть это как раз то единство, которого так не хватало на Руси?..

5 41 6 6565 04.11
8читать ;смотреть
Kистория, праздники, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов писатель

Эта изнурительная и надрывная индустриализация сталинская – ведь строили не казино, строили не торговые центры, не бардаки, — строили оборонные заводы…

5 108 6 18327 06.11
#слушать 38:43 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

1917, между февралем и октябрем Главная цель Февраля не переход к 8-часовому рабочему дню, не амнистия политических, не отмена цензуры и смертной казни, а созыв Учредительного собрания…

5 43 6 7435 06.11
Kобщество, история, революции, мнения

Популярное за неделю

Новости

Максим Галкин на концерте в Новосибирске рассказал о цензуре на государственном телевидении Он, в частности, сообщил, что руководство канала дает четкие указания на счет того, что должно быть в эфире…

5 33 6 40200
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Представим, что было бы, если за зарезывание 6-летнего ребенка в детсаду объяснялись бы пропагандисты минобороны. В их интерпретации наверняка причиной события стала бы общая психологическая нестабильность ребенка…

5 71 6 104461 06.11
#слушать 51:32 8читать ;смотреть $скачать 11.8 МБ
Голосование
Поддерживаете ли вы решение Евгения Розймана баллотироваться в Госдуму?
5 126 6 16933 04.11
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Разоблачение клана Воробьевых Внимание к ним привлекла атака на П.Н. Грудинина и Совхоз имени В.И. Ленина…

5 177 6 290273 05.11
Kполитика, грудинин, власть, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Об Олеге Соколове. Лютая питерщина Об Олеге Соколове. Лютая питерщина Более петербургского убийства я не помню за последние 20 лет…

5 138 6 164196 09.11
8читать ;смотреть
Kвидео, криминал, петербург, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8156174
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4256387

Сегодня в эфире