Пять памятников жертвам Холокоста за пять дней установят в России

Монументы появятся на местах массовых казней, которые нацисты проводили на территории нашей страны во время оккупации. Сегодня памятник откроют в селе Дивное Ставропольского края, передает агентство «Интерфакс». В сентябре 1942 года нацисты расстреляли здесь 660 человек. Также монументы будут установлены еще в нескольких населенных пунктах региона, а также в Смоленской области.