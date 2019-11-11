Первую забастовку планируют начать сегодня работники финской почты

Она продлится две недели. Профсоюз не может договориться с администрацией об условиях оплаты труда. Его активисты пригрозили, что если очередные переговоры не дадут результата, забастовку могут продлить до 8 декабря. В ней будут участвовать около 10 тыс. человек. Между тем, она пройдет в один из наиболее загруженных месяцев в работе почты, поскольку именно сейчас финны начинают отправлять посылки и открытки к Рождеству. Как передает телекомпания Yle, из-за этого посылки как внутри Финляндии, так и за рубеж могут задержаться на много дней, а письма — даже до следующего года.