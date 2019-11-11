Крупное ДТП произошло около полуночи на Волгоградском проспекте в Москве

У станции метро «Текстильщики» столкнулись, по данным Департамента транспорта столицы, шесть автомобилей. Пострадали два человека. Дорожной инспекции пришлось перекрывать движение по трем полосам в сторону центра. Его вновь открыли спустя два часа.