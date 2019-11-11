Тверской суд Москвы должен рассмотреть вопрос о заочном аресте журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева

Его обвиняют в клевете и вымогательстве. Сам Шварев, который находится в Латвии, объявлен в международный розыск, передает агентство «Интерфакс». По версии следствия, журналист разместил на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о якобы причастности миллиардера Алишера Усманова к тяжким преступлениям. А также опубликовал дискредитирующую информацию о казахстанском бизнесмене Кенесе Ракишеве, а позже, как следует из материалов дела, требовал крупную сумму за удаление публикаций. Адвокат Шварева считает обвинение надуманным, а уголовное преследование заказным