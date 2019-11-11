Тверской суд Москвы должен рассмотреть вопрос о заочном аресте журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева

Его обвиняют в клевете и вымогательстве. Сам Шварев, который находится в Латвии, объявлен в международный розыск, передает агентство «Интерфакс». По версии следствия, журналист разместил на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о якобы причастности миллиардера Алишера Усманова к тяжким преступлениям. А также опубликовал дискредитирующую информацию о казахстанском бизнесмене Кенесе Ракишеве, а позже, как следует из материалов дела, требовал крупную сумму за удаление публикаций. Адвокат Шварева считает обвинение надуманным, а уголовное преследование заказным
2019-11-11T03:04:00+03:00
2019-11-11T03:05:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2535123-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 11 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…