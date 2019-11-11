Второй тур ожидается на президентских выборах в Румынии

Туда проходят действующий глава государства Клаус Йоханнис и бывшая премьер-министр Виорика Дэнчилэ. Сейчас, по предварительным данным, Йоханнис набирает 36,5% голосов, у Дэнчилэ — 24,5%. Она лишилась поста главы правительства неделю назад после вотума недоверия в парламенте. Второй тур в Румынии ожидается через две недели.