Власти Кубы и Венесуэлы назвали государственным переворотом происходящее в Боливии

На фоне массовых акций протеста и призыва военных к отставке со своего поста ушел боливийский президент Эво Моралес. Вместе с ним также ушли ряд высокопоставленных руководителей страны, в том числе вице-президент и спикеры обеих палат парламента. Вся полнота власти перешла ко второму заместителю председателя сената Жаннин Аньес. Теперь ей предстоит согласовать и определить дату проведения президентских и парламентских выборов.
2019-11-11T03:04:00+03:00
2019-11-11T03:04:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2535119-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 11 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…