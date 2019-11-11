Власти Кубы и Венесуэлы назвали государственным переворотом происходящее в Боливии

На фоне массовых акций протеста и призыва военных к отставке со своего поста ушел боливийский президент Эво Моралес. Вместе с ним также ушли ряд высокопоставленных руководителей страны, в том числе вице-президент и спикеры обеих палат парламента. Вся полнота власти перешла ко второму заместителю председателя сената Жаннин Аньес. Теперь ей предстоит согласовать и определить дату проведения президентских и парламентских выборов.