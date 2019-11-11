Российские хоккеисты потерпели два поражения в трех матчах на Кубке Карьяла, который завершился в Хельсинки

Накануне наша сборная уступила команде Чехии в третьем матче первого этапа Евротура со счетом 0:3. До этого россияне проиграли финнам — 3:4. В итоговой таблице сборная России заняла третье место. Это первый турнир для нового наставника россиян Алексея Кудашова, который летом сменил на посту главного тренера Илью Воробьева. Второй этап Евротура, Кубок Первого канала, пройдет с 12 по 15 декабря в Москве.
2019-11-11T02:03:00+03:00
2019-11-11T02:08:30+03:00
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02:03, 11 ноября 2019
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