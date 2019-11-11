Петербургская полиция пришла на феминистский фестиваль «Ребра Евы»

Как рассказала интернет-изданию «Медиазона» одна из участниц мероприятия, представители МВД потребовали показать договор аренды и расспрашивали про программу фестиваля. В частности, их заинтересовал спектакль под названием «10 сцен сексуального насилия». По некоторым данным, визит сотрудников внутренних органов связан с жалобой одного из петербургских активистов-гомофобов.