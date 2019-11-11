Петербургская полиция пришла на феминистский фестиваль «Ребра Евы»

Как рассказала интернет-изданию «Медиазона» одна из участниц мероприятия, представители МВД потребовали показать договор аренды и расспрашивали про программу фестиваля. В частности, их заинтересовал спектакль под названием «10 сцен сексуального насилия». По некоторым данным, визит сотрудников внутренних органов связан с жалобой одного из петербургских активистов-гомофобов.
2019-11-11T02:03:00+03:00
2019-11-11T02:08:03+03:00
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02:03, 11 ноября 2019
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