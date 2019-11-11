Студенты из Ростова-на-Дону выступили в поддержку осужденных по т.н. «ростовскому делу»

Ранее Ян Сидоров и Владислав Мордасов были приговорены к длительным срокам по обвинению в попытке организовать массовые беспорядки. Их признали виновными после того, как задержали на пикете два года назад, а также, как напоминает интернет-издание The Insider, по анонимному доносу. В открытом письме ростовские студенты требуют освободить осужденных и привлечь к ответственности силовиков, которые, по словам авторов обращения, сфабриковали обвинения и пытали арестантов. Письмо адресовано Следственному комитету и Генпрокуратуре.
2019-11-11T02:03:00+03:00
2019-11-11T02:07:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2535113-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:03, 11 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…