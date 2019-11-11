Студенты из Ростова-на-Дону выступили в поддержку осужденных по т.н. «ростовскому делу»

Ранее Ян Сидоров и Владислав Мордасов были приговорены к длительным срокам по обвинению в попытке организовать массовые беспорядки. Их признали виновными после того, как задержали на пикете два года назад, а также, как напоминает интернет-издание The Insider, по анонимному доносу. В открытом письме ростовские студенты требуют освободить осужденных и привлечь к ответственности силовиков, которые, по словам авторов обращения, сфабриковали обвинения и пытали арестантов. Письмо адресовано Следственному комитету и Генпрокуратуре.