Известного британского музыканта Пита Доэрти вновь задержали во Франции

На этот раз за драку в Париже. Как передает Франс Пресс, 40-летний рок-исполнитель взят под стражу за насильственные действия в состоянии опьянения. В ночь на пятницу музыканта задержали в девятом округе французской столицы за приобретение наркотиков и освободили в субботу после уплаты штрафа в 5 тыс. евро. Музыкант обещал суду, что наймет нарколога, который будет круглосуточно присматривать за ним.