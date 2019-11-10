Сотрудник СНБ Александер Виндман покинет свой пост из-за реорганизации

Об этом в эфире Си-би-эс сообщил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. По его словам, Виндман скорее всего вернется в министерство обороны. О'Брайен при этом отрицал какую-либо связь этого кадрового решения с показаниями Виндмана против Трампа на слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.