Завершилось голосование на внеочередных выборах в Испании

Явка избирателей превысила 56%. Ожидаются первые результаты. Как показывают экзит-полы, социалисты могут на этот раз получить 114-119 кресел в 350-местном Конгрессе депутатов. Новые выборы были назначены после того, как социалисты, одержав победу в ходе прошлого голосования в апреле, не смогли утвердить своего лидера Педро Санчеса на посту премьера.