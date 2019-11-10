Завершилось голосование на внеочередных выборах в Испании

Явка избирателей превысила 56%. Ожидаются первые результаты. Как показывают экзит-полы, социалисты могут на этот раз получить 114-119 кресел в 350-местном Конгрессе депутатов. Новые выборы были назначены после того, как социалисты, одержав победу в ходе прошлого голосования в апреле, не смогли утвердить своего лидера Педро Санчеса на посту премьера.
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