Заметно осложнилась обстановка в Боливии

Военные власти страны распорядились начать воздушную и наземную операции против «вооруженных групп, действующих вне закона». В сообщении не уточняется, о каких группах идет речь и где будет проводиться кампания. После президентских выборов в стране не прекращаются акции протеста, зафиксированы случаи поджогов и захватов зданий. Сегодня несколько высокопоставленных чиновников подали в отставку из-за угроз и нападений на их родных. Между тем, сегодня на фоне протестных акций президент Эво Моралес согласился на новые выборы главы государства, но заявил, что в отставку до истечения срока своих полномочий не уйдет.
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