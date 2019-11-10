Сайт «78» утверждает, что у него есть видео, на котором историк О.Соколов избавлялся от останков убитой им студентки

Сайт «78» утверждает, что в его распоряжении есть видео, на котором историк Олег Соколов избавлялся от останков убитой им Анастасии Ещенко, выкидывая их в Мойку. Подлинность записи не подтверждена. Петербургские водолазы сегодня снова искали в реке части тела 24-летней девушки, но как передает ТАСС, ничего не нашли. Операция продолжится на следующей неделе. 63-летний доцент петербургского госуниверситета сегодня был допрошен в СК и дал признательные показания. В понедельник суд должен принять решение о мере пресечения преподавателю.