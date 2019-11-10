Сборная России по хоккею заняла третье место на Кубке Карьяла

Это стало ясно после победы команды Финляндии со счетом 2:1 над шведами в заключительном матче первого этапа Еврохоккейтура. Ранее сборная Чехии со счетом 3:0 победила россиян и во второй раз стала победителем Кубка Карьяла. Втрое место у финнов. Шведы замкнули турнирную таблицу. Кубок Карьяла в рамках Евротура проводится с 1996 года. Сборная России побеждала на турнире восемь раз. Следующий этап Евротура — Кубок Первого канала — пройдет в Москве с 12 по 15 декабря.