В Петербурге на феминистский фестиваль «Рёбра Евы» в Петербурге пришла полиция

Как рассказала «Эху Москвы» волонтер фестиваля Варя Михайлова, визит сотрудников МВД связан с жалобой Тимура Булатова, которого она назвала «антигей-активистом». Сотрудники правоохранительных органов, по словам Михайловой, интересовались у организаторов фестиваля договором аренды и расспрашивали о репертуаре и в итоге остались на спектакль «10 сцен сексуального насилия».