Аспирантка Петербургского госуниверситета Анастасия Ещенко, в убийстве которой обвиняют преподавателя вуза Олега Соколова, умерла от огнестрельного ранения. Это следует из признательных показаний самого Соколова, которого сегодня впервые допросили в следственном комитете. Во время ссоры Соколов выстрелил из обреза малокалиберной винтовки. Потом историк решил расчленить убитую, чтобы избавиться от трупа. при обыске у него в квартире обнаружили ножовку, ножи, топор, отрезанную голову девушки, а также обрез, из которого, как полагает следствие, была убита Ещенко. Самого Соколова задержали накануне, когда он пытался выкинуть рюкзак с отсечёнными руками ученицы в Реку Мойку. Он был пьян и сам упал в воду, откуда его и достали и отправили в больницу. Издание 47 Ньюс сообщило, что историк собирался покончить с собой в это воскресенье в костюме наполеона в Петропавловской крепости.

Накануне Соколов оформил явку с повинной. По словам адвоката Александра Почуева, меру пресечения ученому суд изберет в понедельник. Обвинение будет настаивать на аресте, позиция защиты на завтрашнем суде, как сказал Почуев, пока не выработана.